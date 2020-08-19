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Военный мятеж в Мали

Глава МИД ФРГ призвал мятежников в Мали освободить арестованных членов кабмина

По мнению Хайко Мааса, солдаты должны вернуться в свои казармы

ТАСС, 19 августа. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас осудил военный мятеж в Мали и призвал военнослужащих освободить членов правительства и вернуться в свои части. Его заявление размещено во вторник на сайте МИД Германии.

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"Мы решительно осуждаем попытку неконституционного захвата власти военными в Мали. <...> Солдаты должны вернуться в свои казармы, удержание под стражей членов правительства должно быть прекращено", - говорится в заявлении Мааса.

Во вторник на армейской базе Кати в одноименном пригороде столицы Мали произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, мятежниками руководил полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Они взяли под контроль Генштаб ВС Мали, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.

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МалиГерманияВоенный мятеж в Мали
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