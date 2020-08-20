Помпео: США ответят санкциями РФ и КНР в случае помех возвращению рестрикций ООН по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов будет ввести санкции в отношении России и Китая в случае создания ими помех возвращению ограничительных мер ООН в отношении Ирана. С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Помпео ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, готовы ли будут США "привлечь Россию и Китай к ответственности", введя против этих стран санкции в случае препятствования возвращению санкционного режима ООН в отношении Ирана. "Именно так", - подчеркнул глава Госдепа.

"Если мы видим, что кто-либо препятствует нашим санкциям, нынешним американским санкциям, любая страна будет привлечена к ответственности за такие действия. И мы поступим аналогичным образом в случае с расширением санкций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Помпео.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о том, что Помпео в четверг отправится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет безопасности о решении США начать процесс восстановления антииранских санкций. Как отмечается в сообщении Госдепартамента, через 30 дней после этого рестрикции будут восстановлены.

Президент США Дональд Трамп 15 августа заявил, что Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН. До этого американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрал в СБ ООН нужного количества голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.