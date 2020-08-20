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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: на севере Индии уничтожили троих боевиков

Среди них - полевой командир экстремистской группировки "Лашкар-э-тайба" Насир-удин-Лоне

ТАСС, 20 августа. Силы безопасности Индии ликвидировали трех боевиков пропакистанских вооруженных группировок в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в четверг агентство ANI.

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Два террориста были убиты в бою с военнослужащими в районе Хандвара. Среди них - полевой командир экстремистской группировки "Лашкар-э-тайба" Насир-удин-Лоне, причастный к гибели шести индийских солдат в январе и мае, сообщил Виджай Кумар, генеральный инспектор полиции Джамму и Кашмира.

Еще один террорист, по его словам, ликвидирован в районе Шопиан.

По данным индийских сил безопасности, в Джамму и Кашмире сейчас действуют около 200 вооруженных экстремистов. Это самый низкий показатель их численности за последние годы, когда количество террористов достигало от 350 до 400 боевиков. В 2020 году в Джамму и Кашмире были ликвидированы 150 экстремистов из антииндийских группировок, в том числе 30 иностранных наемников.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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