Президент Эстонии напомнила о едином подходе к оценке событий в Белоруссии странами Балтии

"Балтийские страны придерживались единства по этим [связанным с оценкой выборов в Белоруссии] вопросам, - заявила она по итогам проведенного в четверг совещания с премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и главой МИД Урмасом Рейнсалу. - Поскольку мы расположены совсем близко от Белоруссии, это крайне важный сигнал для белорусского народа. Столь же знаковой является соответствующая позиция, выраженная вчера председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Скоординированность будет важной и для последующих шагов Европы, введения потенциальных санкций и обеспечения их эффективности".

Кальюлайд отметила, что будущее Белоруссии должны определять жители этой страны. "Наша цель заключается в том, чтобы народ Беларуси мог свободно принимать решения о своем будущем, - добавила она. - Сегодня особенно уместно, чтобы мы в Эстонии помнили об этом". "Выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, поэтому мы их и не признаем", - отметила Кальюлайд.