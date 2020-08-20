Премьер Белоруссии заявил, что оборудование границы с РФ стоило бы $1-1,2 млрд

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Техническое оборудование границы с Россией может стоило бы белорусскому бюджету 2,5-3 млрд белорусских рублей (около $1-1,2 млрд), и в Минске не видят в этом необходимости. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ .

"Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в 2,5-3 млрд, на это потребуется 3-5 лет", - сказал премьер.

При этом он предложил посмотреть "с точки зрения человека", что это дает. "У нас, по разным данным, 650 тыс. белорусов проживают в Российской Федерации. Кто-то работает, кто-то учится. Они пользуются теми же правами, что и граждане Российской Федерации. Это все перечеркнуть? То есть мы переходим на коммерческие отношения: приехал и пользуешься правами иностранного гражданина. Хотят этого наши люди?" - задался Головченко вопросом.

Ранее в интервью Головченко отметил, что считает важным сохранение для республики рынка Российской Федерации в качестве приоритетного.