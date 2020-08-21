В Китае назвали попытку США вернуть санкции ООН против Ирана лишенной здравого смысла

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Китай считает политическим шоу запрос США на восстановление санкций ООН в отношении Ирана. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии постпредства КНР при ООН.

Не усидели на двух стульях.

Не усидели на двух стульях. Совбез ООН не поддержал план США продлить санкции против Ирана

"Запрос США не имеет законных оснований и лишен здравого смысла, - подчеркнули в дипмиссии. - Это лишь устроенное в ООН политическое шоу".

"Этот запрос не имеет никакой поддержки в Совете Безопасности и признания международного сообщества", - добавили в постпредстве.

Там сообщили, что посол Китая Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН официальное письмо, в котором изложена китайская позиция относительно запроса США.

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. США вышли из СВПД в 2018 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива США "лишена законных оснований и неизбежно потерпит крах". Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия будет противостоять в ООН попыткам США вернуть санкции в отношении Ирана.