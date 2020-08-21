Помпео: Берлин, Париж и Лондон приватно поддерживали оружейное эмбарго против Ирана

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Представители Германии, Франции и Великобритании ранее на консультациях с США выступали в поддержку продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. С таким утверждением выступил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

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"Наши друзья в Германии, Франции и Соединенном Королевстве приватно заявляли мне, что тоже не хотят снятия эмбарго. Но в конечном счете они не представили сегодня никаких альтернатив и возможностей", - сказал он. По версии Помпео, нежелание других стран продлевать эмбарго ставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке.

По словам Помпео, "не продлевать оружейное эмбарго - это большая ошибка, это безумие". "Я не слышал ни от одного государства в частном порядке, что это разумно", - добавил он.