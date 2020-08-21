Бывшие шефы Пентагона и ЦРУ и еще 70 отставников-республиканцев выступили против Трампа

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Крупная группа отставных должностных лиц США из числа республиканцев опубликовала в четверг открытое письмо, в котором подвергла резкой критике своего однопартийца Дональда Трампа и призвала сограждан голосовать на ноябрьских президентских выборах за его соперника - демократа Джозефа Байдена.

Данное воззвание подписали к настоящему времени 74 бывших чиновника американской администрации и законодателя, работавших в прошлом в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Среди них - министр обороны Чак Хейгел, директор ЦРУ Майкл Хейден, первый заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж, его коллега, а впоследствии директор Национальной разведки Джон Негропонте, глава NASA Шон О'Киф, сенатор Джон Уорнер и целый ряд других хорошо известных в Вашингтоне фигур, в том числе некогда трудившихся в аппарате Белого дома. Часть этих чиновников исполнительной ветви власти США работала уже при Трампе.

"Мы глубоко обеспокоены курсом, которым движется наша страна под руководством Дональда Трампа. Своими действиями и риторикой Трамп продемонстрировал, что он не обладает характером и компетентностью, чтобы вести за собой страну, его бесчестное поведение не позволяет ему служить в качестве президента. Приняв это во внимание, мы пришли к выводу, что Дональд Трамп подвел нашу страну, и что следующим президентом Соединенных Штатов следует быть избранным <...> Джозефу Байдену", - говорится в документе.

С точки зрения его авторов, Трамп "серьезно навредил роли Америки как мирового лидера", продемонстрировал неспособность быть лидером в кризисных ситуациях, подрывал доверие к выборам в США и добивался от руководителей других стран, включая Россию и Китай, фактической поддержки в борьбе с внутриполитическими соперниками, вредил принципу верховенства закона и ставил под угрозу национальную безопасность.

Очередные президентские выборы состоятся в США 3 ноября. 74-летнему Трампу предстоит бороться на них за переизбрание. К власти он пришел в результате победы на выборах в ноябре 2016 года.