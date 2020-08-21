Помпео обсудил с генсеком ООН восстановление санкций против Ирана

Не усидели на двух стульях. Совбез ООН не поддержал план США продлить санкции против Ирана

"Как мы и обещали, США не допустят, чтобы действие оружейного эмбарго против Ирана истекло. В связи с этим я встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить действия, которые он должен предпринять после [начала процедуры] снэпбэка (snapback - возвращение санкций в отношении Ирана - прим. ТАСС)", - написал госсекретарь США в Twitter.

Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. США вышли из СВПД в 2018 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива США "лишена законных оснований и неизбежно потерпит крах". Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия будет противостоять в ООН попыткам США вернуть санкции в отношении Ирана.