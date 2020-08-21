Лукашенко заявил, что не хочет вводить в стране военное положение

На встрече в пятницу с работниками агрокомбината "Дзержинский" он остановился на складывающейся в стране ситуации, на которую, по его словам, оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. "Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься", - приводит его слова агентство БелТА.

"В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы [люди] спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача - стабилизировать здесь обстановку", - подчеркнул Лукашенко.