Лукашенко пообещал театральным коллективам Белоруссии "рыночные отношения"

"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю и предоставил уже полную свободу", - сказал президент на встрече с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский", комментируя ситуацию вокруг Купаловского театра.

"Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят $1 тыс. - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок, - пояснил Лукашенко. - Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите".

Президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения". "Что хотели, то и организуем им", - добавил он.

17 августа директор театра Павел Латушко, публично поддержавший акции протестов в Белоруссии и вошедший в состав Координационного совета оппозиции, был уволен без объяснения причин. Вечером того же дня у здания театра прошла акция в его поддержку. Утром 18 августа несколько десятков человек вновь собрались там, к зданию приехал министр культуры страны Юрий Бондарь. Он сообщил, что Министерство культуры Белоруссии назначает управляющим театра Валерия Громаду.

Позже сотрудники театра, написавшие заявления об увольнении, не смогли попасть на работу - двери здания оказались заблокированными. Администрация объяснила это санитарными мерами в связи с распространением коронавируса.