Американский эксперт не исключает проведения виртуальных съездов партий в США в будущем

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Успешное проведение американскими демократами съезда своей партии в виртуальном режиме делает более вероятным то, что такой формат или некоторые его элементы будут применяться на партийных съезда в США в будущем. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета Северной Каролины в Шарлотте (University of North Carolina at Charlotte) Эрик Хиберлинг.

"Демократы продемонстрировали, что у них может быть успешный виртуальный съезд. Это делает более вероятным то, что мы увидим виртуальные съезды в 2024 году. <...> По крайней мере, партии возьмут [себе на вооружение] элементы, которые, по их мнению, хорошо сработали в виртуальном формате в этом году, и включат их в свои программы в 2024 году", - полагает Хиберлинг.

Он предположил, что партии попытаются восстановить привычный для них формат. "Партии захотят вернуться к традиционным выступлениям в очном формате, но менее вероятно, что города захотят собирать деньги на проведение съездов, когда они видят, что Шарлотт и Миулоки с точки зрения экономики и пиара не получают никакой выгоды от их проведения в этом году", - пояснил профессор.

Хиберлинг отметил, что в этом году демократы, несмотря на необычный формат, хорошо справились с поставленной перед ними задачей. "С точки зрения обычного зрителя, основной посыл съезда - почему стоит голосовать за Байдена - был столь же четким, как и в случае с проведением съезда в традиционном формате. Что касается технических требований, <...> сбои были минимальны", - считает эксперт.

Национальный съезд Демократической партии США, впервые в истории проходивший в виртуальном режиме, завершился в четверг. Изначально это мероприятие должно было пройти в очном формате в городе Милуоки (штат Висконсин), однако в условиях пандемии нового коронавируса от этих планов пришлось отказаться. Трансляции съезда посмотрели свыше 120 млн человек, в том числе 85,1 млн телезрителей и 35,5 млн пользователей интернета. На съезде Джозеф Байден официально был утвержден кандидатом от демократов на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре.

Эстафета передана республиканцам

Если для демократов съезд уже позади, то для республиканцев основные события еще предстоят. В пятницу правящая партия начала в Шарлотте (штат Северная Каролина) мероприятия, плавно переходящие в ее общенациональный предвыборный съезд. В течение трех дней - с 21 по 23 августа - в одном из крупнейших выставочных комплексов города Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) будет проводить закрытые заседания, связанные прежде всего с организацией съезда. Четкой границы между совещаниями по линии НКРП и мероприятиями общепартийного съезда на этот раз фактически не будет.

Финалом встреч в Шарлотте станет намеченная на 24 августа открытая церемония голосования делегатов съезда, в результате которой Дональд Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев. После запланирован ряд мероприятий за пределами Шарлотта - в столице страны и находящемся близ нее Балтиморе (штат Мэриленд). Кульминацией съезда станет торжественная речь Трампа, в которой он даст согласие на то, чтобы представлять на ноябрьских выборах свою партию. Как ожидается, это выступление состоится 27 августа на Южной лужайке Белого дома.

Глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в интервью газете Politico ранее рассказала, что американцы "будут видеть президента каждый день" проведения съезда. Источники издания также сообщают, что Трамп планирует посетить место проведения съезда в понедельник.

По мнению Хиберлинга, республиканцы пристально следили за трансляцией съезда своих политических оппонентов, "чтобы понять, как им улучшить и превзойти то, что только что сделали демократы". " Вероятно, у них будут и другие новшества, которые они запланировали еще до съезда демократов", - отмечает профессор.

Он также подчеркнул, что американский президент "очень внимательно относится к тому, как все выглядит на телевидении, он знает толк в постановочных программах" еще со времен реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice). "Так что превращение съезда республиканцев в способ привлечения большой аудитории и эффективного продвижения своей идеи будет высшим приоритетом", - уверен Хиберлинг.

При этом он подчеркнул, что времени у республиканцев не так уж и много. "Республиканцы решили использовать виртуальный формат на несколько недель позже демократов, так что у них было гораздо меньше времени для планирования и проработки логистических и технологических деталей", - пояснил эксперт.