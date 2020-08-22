В Мали разогнали демонстрантов, требовавших освобождения Ибрагима Бубакара Кейта

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Демонстрация активистов, которые требовали немедленно освободить удерживаемого путчистами, смещенного президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, была разогнана в субботу в столице страны, городе Бамако. Об этом сообщила газета Journal du Mali .

Демонстранты устроили сидячую акцию, однако силы безопасности использовали слезоточивый газ для ее разгона. Кроме того, в собравшихся выразить поддержку отрешенному от власти президенту летели камни.

Между тем, прибывшая в Мали делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном проводит в настоящий момент встречу с военными, захватившими в стране власть. Делегации было обещано, что позднее в субботу ее члены смогут встретиться с удерживаемым мятежниками Ибрагимом Бубакаром Кейта.

Решение о направлении миссии в столицу Мали было принято на состоявшемся 20 августа экстренном саммите ЭКОВАС, когда лидеры 14 государств Западной Африки потребовали восстановить на посту свергнутого мятежниками малийского лидера и немедленно вернуть страну в сферу конституционного порядка. Гудлак Джонатан уже посещал в июле Бамако во главе делегации ЭКОВАС в попытке добиться формирования правительства национального единства. Однако захват военными 18 августа власти в Мали полностью изменил ситуацию.