В Польше не планируют нарушать территориальную целостность Белоруссии

"Польша - это государство, которое последовательно отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Соблюдение международного права является, на наш взгляд, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств", - заявил Щерский.

По его словам, "Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы". "Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет", - указал политик.

"Напротив, как было заявлено президентами Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), мы призываем все государства не ущемлять суверенитет Белоруссии ни в какой форме", - заключил Щерский.