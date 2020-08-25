В США на съезде республиканцев выступили супруги, вышедшие с оружием к протестующим

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Семейная пара из города Сент-Луис (штат Миссури) Марк и Патриция Макклоски выступила в понедельник вечером на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Видео и фотографии с Макклоски разлетелись по всему миру и стали мемом после того, как пара направила огнестрельное оружие в сторону протестующих из движения Black Lives Matter.

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Макклоски убеждены, что вышли на улицу с полуавтоматической винтовкой и пистолетом в руках, чтобы защитить свой дом от протестующих, направлявшихся к особняку мэра. Ранее они поясняли, что проживают на элитной улице, вся территория которой считается частной собственностью, поэтому вход на нее для посторонних запрещен.

"Марксисты и либералы, которые привели толпу в наш район, встали перед нашим домом и начали кричать в мегафон: "Революцию не остановить!", - объяснила семейная пара мотивы своих действий и пожаловалась на то, что за угрозы оружием в адрес активистов местная прокуратура теперь завела на них дело.

Видео произошедшего 28 июня инцидента широко разошлось в соцсетях, в том числе после того, как у себя в Twitter его разместил президент США Дональд Трамп. Многие пользователи интернета осудили поведение семейства Макклоски. Сейчас им грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее Трамп по итогам голосования на съезде был официально утвержден кандидатом в президенты от республиканцев на предстоящий выборах.