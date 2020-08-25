При подготовке выступления Пенса на съезде республиканцев испортили брусчатку

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Кирпичная брусчатка в историческом Форте-Макгенри в городе Балтимор (штат Мэриленд) была в понедельник испорчена автоподъемником во время установки сцены для выступления вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщает агентство Associated Press .

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Факт нанесения ущерба подтвердили в Национальной парковой службе США. По ее данным, речь идет не об оригинальной брусчатке, а о кирпичах, которые были положены в 1930-х годах в ходе реставрации форта. Тем не менее, одна из групп защитников культурного наследия уже выразила возмущение инцидентом.

Ранее по итогам голосования на общенациональном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующие президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс официально были утверждены кандидатами в президенты и вице-президенты от республиканцев на предстоящих выборах.

Пенс выступит на съезде 26 августа из Форта-Макгенри, находящемся близ столицы США. Во время англо-американской войны 1812 года гарнизон этого форта успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота.

Трамп, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться в президенты от республиканцев в торжественной речи 27 августа с Южной лужайки Белого дома.