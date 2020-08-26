CNN: Минюст США и ФБР проверяют обстоятельства ранения полицией афроамериканца в Кеноше

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) проводят проверку обстоятельств ранения 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноше (штат Висконсин). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, Минюст и ФБР собирают информацию, которая позволит сделать вывод, следует ли начинать расследование по факту нарушения федерального законодательства о гражданских свободах. Расследованием ЧП также занимаются прокуратура округа Кеноша и отдел уголовных расследований управления юстиции Висконсина.

Губернатор этого штата Тони Эверс во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками, которые начались после ранения полицейскими афроамериканца. В целях защиты инфраструктурных и культурных объектов Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. В одноименном округе комендантский час продлен еще на одну ночь.

Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше, после того как в воскресенье полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.