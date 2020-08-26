Эксперт: военные провокации против Китая могут обернуться для США человеческими жертвами

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Участившиеся "военные провокации" США на территории КНР и в районе принадлежащих ей морских акваторий могут обернуться для американской стороны человеческими жертвами и потерями боевых вооружений. Такую точку зрения высказал в среду китайский военный эксперт в интервью газете Global Times .

"Соединенные Штаты должны морально подготовиться к тому, что у них будут тонуть корабли, исчезать самолеты, а солдат захоронят на чужбине, - рассказал он на правах анонимности. - Так, появившись [25 августа] в районе проведения боевых учений [Народно-освободительной армии Китая (НОАК)], американский самолет-разведчик U-2 стал живой мишенью. Если бы его нечаянно сбили, ВС США не смогли бы предъявить КНР никаких претензий".

По словам эксперта, в ходе проведения военных маневров в большинстве стран принято вводить запрет на полеты в прилегающем воздушном пространстве. "Американский самолет-разведчик сознательно пренебрег этим. Таким образом, жизнь пилота, находившегося за штурвалом, оказалась в опасности, - добавил он. - США создают напряженную ситуацию в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в Тайваньском проливе, посылая туда корабли и военные самолеты. В итоге возрастает опасность возникновения случайных конфликтов".

Как уточнил авторитетный китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин, Пентагон взял на себя ответственность за риски, направив во вторник боевой самолет в район военных учений на севере Китая. "США должны понять, что военнослужащие НОАК проявили большую сдержанность, не сбив американский разведчик", - подчеркнул Сун Чжунпин.

По данным газеты, в период холодной войны, с 1962 по 1967 год, китайские войска сбили пять самолетов U-2 США, которые незаконно пересекли воздушное пространство КНР.

Во вторник Министерство обороны Китая сделало Вашингтону жесткое представление и выразило решительный протест за вторжение американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство северного военного округа, где проходили маневры с применением боевых боеприпасов. Как подчеркнул официальный представитель ведомства У Цянь, это крайне негативно отразилось на учениях, носивших регулярный характер. Пекин также обвинил американские власти в нарушении двусторонних договоренностей о безопасности воздушного пространства.