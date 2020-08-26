Первая леди США не стала критиковать противников Трампа, призвав к объединению

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, заявила, что не станет критиковать противников действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, и вместо этого призвала страну объединиться.

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"Я не хочу тратить это драгоценное время, чтобы нападать на противоположную сторону, потому что, как мы видели на прошлой неделе (во время съезда демократов - прим. ТАСС), подобные разговоры служат лишь тому, чтобы разделить страну еще больше", - отметила она.

Меланья Трамп также призвала остановить насилие на протестах против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. "Как и все вы, я размышляла о расовых волнениях в нашей стране. Это тяжелая правда, что мы не можем гордиться частью нашей истории (временами рабства и расовой дискриминации - прим. ТАСС). Я призываю людей сфокусироваться на нашем будущем, при этом извлекая уроки из нашего прошлого. Мы должны помнить, что сегодня мы все - одно сообщество, состоящее из множества рас, религий и этнических групп", - подчеркнула первая леди.

"Я призываю людей остановить насилие и грабежи, которые совершаются под предлогом восстановления справедливости", - добавила она. "Вместо того, чтобы разрушать, давайте поразмышляем над нашими ошибками, давайте будем горды той эволюцией, которую мы прошли, и будем смотреть в будущее. Давайте каждый день помнить о том, что мы - единый народ", - призвала супруга американского президента.

Первая леди затронула и тему пандемии коронавируса, подчеркнув, что президент США будет делать все возможное для того, чтобы найти эффективные методы лечения заболевания и создать вакцину, которая станет доступна для всех граждан.

Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного съезда. Оно проходило в Розовом саду Белого дома в присутствии живой аудитории: в саду были расставлены стулья для приглашенных, в частности, представителей администрации высокого ранга. В числе собравшихся был и сам президент, сидевший в переднем ряду. Первая леди завершила свое выступление уже в двенадцатому часу ночи.