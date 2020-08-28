Харрис считает, что Трамп с позором провалил задачу по защите людей в условиях пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис подвергла жесткой критике нынешнего лидера Белого дома Дональда Трампа в преддверии его выступления на предвыборном съезде Республиканской партии в четверг. Выступление Харрис, которая баллотируется вместе с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом, транслировалось американскими телеканалами, в том числе CNN и NBC .

"В отличие от национального съезда Демократической партии, который был посвящен проблемам, стоящим перед нами, и способам их решения, съезд республиканцев служит лишь одной цели - потешить самолюбие Дональда Трампа, сделать ему приятно, - заявила Харрис. - Но дело в том, что он президент Соединенных Штатов, и речь на съезде не должна идти лично о нем". "Съезд должен быть посвящен проблемам здравоохранения, безопасности и благополучия американцев, а с решением этих вопросов Дональд Трамп не справился", - констатировала она, подчеркнув, что Трамп, по ее мнению, не понимает "базовых принципов работы президента".

В качестве основной претензии к Трампу Харрис в очередной раз привела действия его администрации в условиях пандемии нового коронавируса. "Вот, что необходимо знать о природе пандемии: вирус непреклонен, - указала кандидат в вице-президенты от Демократической партии. - Его нельзя остановить при помощи твита. Нельзя пытаться отвлечь внимание [от вируса] в надежде на то, что он пропадет, потому что он никуда не денется".

Харрис отметила, что Трамп, по ее словам, продемонстрировал "чудовищное безразличие к угрозе, которую пандемия несет жизням американцев, и ущербу, который она причиняет экономике". "Его [Трампа] обязанность заключается в том, чтобы защищать нас. И он с позором провалил ее", - заявила Харрис.

"По своей природе пандемия не прощает ошибок. Если с самого начала недооценить ее, последствия будут катастрофическими, - указала она, отметив, что Трамп, по ее мнению, "испугался и недооценил" вирус. - Трамп сбросил угрозу со счетов, а Джо Байден с самого начала бил тревогу. У Трампа до сих пор нет плана борьбы с пандемией, а Байден изложил свой план еще в марте".

Трамп в своем выступлении на съезде в четверг даст официальное согласие вновь баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Данная речь станет завершением нынешнего общенационального съезда республиканцев.

Выборы в США

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.