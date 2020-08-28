США заявили о праве их вооруженных сил действовать в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не отступят от своего мнения о том, что их вооруженные силы имеют полное право действовать в Южно-Китайском море. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в четверг, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"США всегда оставляют за собой право на свободу судоходства <...>. США не собираются отступать от своего давнего принципа о том, что мировые морские пути и международные воды должны быть свободны для судоходства. Это касается также космического и <...> воздушного пространства. <...> Мы не отступим от этого. Очень жаль, что Китай решил дальше преследовать свою напористость и агрессию в этих обстоятельствах", - сказал он.

В последние месяцы США к раздражению Пекина заметно усилили свое присутствие в Южно-Китайском море, которое является объектом территориальных споров ряда государств региона о принадлежности расположенных там групп островов. Американские корабли, как утверждает Вашингтон, проводят там операции по "обеспечению свободы судоходства".