СМИ: российские военные самолеты вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи

ТАСС, 29 августа. Два российских военных самолета, предположительно противолодочные Ил-38, вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. С таким утверждением выступило в субботу агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

По их информации, самолеты вошли в зону, расположенную примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула, где они пробыли около 30 минут. Границы Южной Кореи, отмечает Yonhap, при этом нарушены не были.

20 августа шесть российских военных самолетов, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, также вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. Тогда накануне Минобороны России сообщило, что над нейтральными водами Восточного моря и северо-западной части Тихого океана проведен плановый полет.

Москва не признает зоны опознавания ПВО, устанавливаемые рядом стран в одностороннем порядке. В октябре прошлого года российские самолеты неоднократно входили в данную зону Республики Корея. Тогда в ответ на протесты Сеула в Москве указали, что никаких нарушений не было, поскольку речь не идет о нарушении воздушного пространства.