Родственники жертв рейса MH17 смогут подготовить иски к февралю 2021 года

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 31 августа. /ТАСС/. Адвокаты родственников людей, погибших в результате крушения малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года, смогут подготовить и передать их иски в прокуратуру к началу февраля 2021 года. Об этом заявила юридический советник родственников жертв катастрофы Арлетте Схейнс, выступая в понедельник на слушаниях.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Мы ожидаем, что время, которое нам потребуется на подачу этих заявлений, составит четыре месяца. И это, очевидно, не гарантированный период, поскольку он зависит от третьих сторон", - отметила она. Тем не менее, если все пройдет как ожидалось, то "в начале февраля 2021 года [родственники] будут в состоянии передать эти заявления".

"И прокуратура сможет обеспечить, чтобы они были доведены до обвиняемых. У защиты обвиняемых будет время, чтобы ответить на них. Согласно Гражданскому кодексу, этот период составляет шесть недель, однако допускается продление этого периода до 10 недель. Нам такой период кажется разумным", - добавила она.

Крушение Boeing и суд

Более 70 родственников жертв крушения Boeing заявили о желании выступить с обращением к суду. Об этом заявил в понедельник на слушаниях юридический советник Питер Лангстрат, представляющий интересы родных и близких погибших.

"Согласно имеющейся у нас на данный момент информации, 55 человек хотят обратиться к суду на голландском языке, 20 - на английском и один - на немецком, - отметил он. - Поэтому потребуется перевод с немецкого".

"Мы исходим из того, что на обращение каждого родственника потребуется 25-30 минут, - добавил Лангстрат. - Нам кажется, что наиболее практичным будет допустить выступление 10 родственников в день".

В понедельник в судебном комплексе "Схипхол" возобновились слушания по делу MH17. Как ожидается, этот блок будет посвящен обсуждению вопросов компенсации родственникам. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований о дополнительных расследованиях.