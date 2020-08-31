Советник Трампа призвал палестинцев сесть за стол переговоров с Израилем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Палестинцы должны сесть за стол переговоров с Израилем, оставив разногласия в прошлом. Такое мнение выразил в четверг зять и старший советник президента США Джаред Кушнер по прибытии в Абу-Даби.

"Палестинцы не могут опираться на прошлое, они должны сесть за стол переговоров", - приводит его слова телеканал Al Arabiya. Советник американского президента между тем отметил, что США готовы продолжать оказывать поддержку Израилю для обеспечения его военного превосходства в регионе. Он также выразил надежду на то, что заключенное ОАЭ и Израилем соглашение сможет изменить ход развития отношений на Ближнем Востоке.

Со своей стороны прибывший в Абу-Даби в составе делегации председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат подчеркнул, что его страна рассчитывает на укрепление мира в регионе и заключение дополнительных соглашений с ОАЭ. Он также назвал решение эмиратского руководства о нормализации отношений с Израилем "смелым шагом".

Самолет израильского национального авиаперевозчика El Al с американской и израильской делегациями на борту совершил в понедельник первый прямой перелет между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Полет длился более трех часов и проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Палестинская сторона негативно отреагировала на событие. Как сообщило агентство WAFA, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал полет "явным нарушением общеарабской позиции по арабо-израильскому конфликту".

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.