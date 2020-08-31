Опрос: рейтинг популярности Байдена снижается

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Рейтинг популярности кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена снижается, при этом большинство американцев считает, что на ноябрьских выборах победит республиканец Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты нового опроса общественного мнения, который был проведен компанией авторитетного американского социолога Джона Зогби - John Zogby Strategies.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Как следует из этих данных, за Байдена в настоящее время готовы голосовать 48% американских избирателей, за Трампа - 42%. Еще 10% граждан США заявляют, что пока не определились с выбором. Тем не менее еще в июле итоги аналогичного социологического исследования John Zogby Strategies указывали на то, что перевес в голосах у Байдена над Трампом составлял 13 процентных пунктов. Таким образом, если верить результатам нового опроса, это преимущество сократилось к настоящему времени более чем вдвое. "Опережения в 6 пунктов недостаточно, чтобы гарантировать [себе] круг почета (то есть победу на выборах - прим. ТАСС)", - пишет Зогби в кратком комментарии к нынешнему исследованию.

Оно также выявило, что, по мнению 43% избирателей в США, действующий президент Трамп обеспечит себе в ноябре переизбрание на второй срок. Победу Байдена предрекают 40% американцев.

Кроме того, Зогби отмечает, что выводы о текущем уровне поддержки Байдена среди темнокожей части населения Соединенных Штатов должны вызывать тревогу у кандидата от демократов. Опрос показывает, что за Байдена готовы голосовать 75% афроамериканцев (за Трампа - 20%). Однако "демократу необходима [поддержка на уровне] 90% и больше, а также высокий уровень явки среди чернокожих" на выборах в ноябре, предупреждает социолог.

Новый опрос был проведен через интернет 29 августа. Участие в нем приняли 1007 человек. Доля погрешности в результатах исследования составляет 3,2%.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.