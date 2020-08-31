Байден обвинил Трампа в неспособности прекратить вспышки насилия в городах США

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в неспособности положить конец вспышкам насилия на расовой почве в американских городах.

"Он не желает пролить свет на происходящее, он лишь стремится подогревать ситуацию, он разжигает насилие в наших городах", - привело в понедельник информационное агентство Associated Press (АР) слова Байдена на митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания). По его словам, Трамп "не может остановить волну насилия, поскольку сам же ей способствует".

Байден подчеркнул, что сам он осуждает насилие, грабежи и поджоги, сопровождавшие недавние акции протеста. "Совершенно ясно, что это - беззаконие, - заявил он. - Те, кто предпринимает такие действия, должны нести уголовную ответственность".

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Последняя по времени вспышка насилия на расовой почве произошла 23 августа в Кеноше (штат Висконсин), где полицейский семь раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, на которого ранее был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Для пресечения вспыхнувших в Кеноше беспорядков в город были направлены подразделения Национальной гвардии, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду во время беспорядков были убиты два человека, стрелявший задержан.

Выборы в США состоятся 3 ноября.