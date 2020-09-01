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ОАЭ, США и Израиль приняли совместное заявление о достигнутом 13 августа соглашении

В документе отмечается "смелый шаг на пути к более стабильному, объединенному и процветающему Ближнему Востоку"

РАБАТ, 1 сентября. /ТАСС/. Достигнутое 13 августа текущего года соглашение о полной нормализации двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем является смелым шагом на пути к более стабильному и процветающему Ближнему Востоку. Об этом говорится в совместном заявлении властей ОАЭ, США и Израиля, принятом в понедельник в Абу-Даби.

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"Соглашение, достигнутое между США, Израилем и ОАЭ 13 августа 2020 года, является смелым шагом на пути к более стабильному, объединенному и процветающему Ближнему Востоку. Оно переворачивает традиционное представление о способах решения проблем и задач региона, сосредоточиваясь на прагматических шагах, которые имеют ощутимые, практические результаты. Соглашение несет в себе надежду на создание новых мостов, которые будут способствовать деэскалации существующих конфликтов и предотвращению конфликтов в будущем", - приводит текст заявления эмиратское информационное агентство WAM.

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