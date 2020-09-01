Власти США выделят Висконсину дополнительные средства на обеспечение безопасности

"Жестокие бандиты уничтожили или нанесли ущерб по меньшей мере 25 компаниям, поджигали административные здания, бросали кирпичи в полицейских. <...> Это не мирный протест, это внутренний терроризм", - сказал глава Соединенных Штатов во время поездки в Кеношу. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.

"Я привержен тому, чтобы помочь Кеноше в восстановлении. Мы предоставим $1 млн правоохранительным органам Кеноши <...>. Я также предоставляю почти $4 млн на поддержку малого бизнеса (пострадавшего в результате беспорядков - прим. ТАСС). Мы также собираемся предоставить более $42 млн на обеспечение безопасности во всем штате", - продолжил Трамп.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Имевший при себе нож 29-летний мужчина не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим на место событий по вызову. Ранее на него был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуальной направленности.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. На прошлой неделе во время беспорядков были убиты два человека. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны 175 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа. У них конфискованы более 20 единиц огнестрельного оружия.