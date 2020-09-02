Главный кандидат в премьеры Японии намерен продолжить переговоры с РФ по мирному договору

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Главный претендент на пост нового премьер-министра Японии генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга намерен продолжить курс Синдзо Абэ, направленный на заключение мирного договора с РФ, в случае избрания на посту главы правительства. Об этом сам Суга заявил в среду на специальной пресс-конференции в Токио, на которой он также официально объявил о своем участии в выборах нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

"Вместе с премьер-министром [Синдзо] Абэ я упорно трудился над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора с РФ. Изменений в этом подходе не будет", - отметил он. Суга также напомнил, что премьер-министр Синдзо Абэ всегда придерживался позиции, согласно которой проблему отсутствия мирного договора между Японией и РФ "нельзя оставлять будущим поколениям".

Среди других ключевых направлений своей политики в случае избрания на посту премьер-министра Ёсихидэ Суга также отметил решение проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы, а также вопрос внесения изменений в конституцию страны.

Суга напомнил, что проработал семь лет и восемь месяцев в качестве генерального-секретаря кабинета министров правительства премьер-министра Абэ, ежедневно трудясь рука об руку с главой японского правительства над такими важными вопросами, как восстановление национальной экономики, решение социальных проблем и, в последние месяцы - борьба с пандемией коронавируса.

"Я принял решение участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии", - отметил он, подчеркнув, что является политиком, все эти годы поддерживавшим Абэ и готовым продолжить его курс.

Днем ранее о своем желании баллотироваться на пост главы ЛДП также заявили экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба. Суга является фаворитом на пост председателя ЛДП. В его поддержку высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

В результате за его кандидатуру могут проголосовать более 280 депутатов парламента, а также, согласно подсчетам газеты The Asahi, около половины представителей региональных ячеек, что делает его шансы на победу очень высокими. Кисиду и Исибу, очевидно, поддержат их собственные фракции в составе 47 и 19 парламентариев соответственно.

Обычно выборы председателя ЛДП проводятся путем голосования всех депутатов парламента от партии (сейчас их 394), таким же количеством голосов пропорционально выражаются результаты голосования среди рядовых членов партии по всей стране. Общее число голосов составляет 788. Однако поскольку нынешние выборы проходятся в экстренном порядке после отставки премьера, согласно уставу, допускается второй вариант голосования, когда в нем участвуют парламентарии, а голоса всех членов партии распределяются по три от каждой из 47 префектур Японии (всего 141 голос, а общее, включая депутатов парламента - 535).

Последний из двух методов в итоге и был утвержден несмотря на критику со стороны некоторых членов ЛДП. Аналогичным образом выборы проводились в 2007 и 2008 году после отставок Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды с премьерских постов. При первом варианте шансы Исибы победить гораздо больше, чем при втором, поскольку среди рядовых однопартийцев его поддержка высока, а парламентские депутаты в своем большинстве, напротив, готовы голосовать за Сугу.

Политик из народа

71-летний Ёсихидэ Суга - один из немногих японских политиков высшего звена, кто не является членом политической династии. Он родился в отдаленной префектуре Акита в семье фермеров и самостоятельно построил карьеру. Известно, что он женат и имеет трех сыновей.

Суга стал одним из ближайших сторонников Абэ по ЛДП и, по мнению японских политологов, в случае победы продолжит его курс, в том числе во внешней политике. В первом его кабинете он был министром по административным делам и коммуникациям, а с конца 2012 года, когда Абэ возглавил правительство во второй раз, Суга стал генеральным секретарем кабмина. Еще в июле 2016 года он установил рекорд по продолжительности пребывания на этому посту (на тот момент 1260 дней - прим. ТАСС), после чего превысил его более чем в два раза. В правительстве Суга также по совместительству с должностью генсека занимал посты госминистра по снижению бремени от американских баз на Окинаве и госминистра по делам похищенных КНДР японских граждан.

Особую популярность среди населения Суга получил после объявления названия эры правления нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года после отречения его отца Акихито. Именно Суга ровно за месяц до этого 1 апреля на регулярной пресс-конференции показал табличку с двумя иероглифами "Рэйва" ("Прекрасная гармония"), за что и получил прозвище "дедушка Рэйва".

В интервью газете The Mainichi в 2019 году Суга рассказал, что ведет здоровый образ жизни и совсем не пьет алкоголь. По утрам он рано встает и делает приседания и упражнения на пресс, после чего совершает пробежку. Тем не менее он заядлый сладкоежка и любит сладкие пышные блинчики "панкейки". Среди увлечений политика - рыбалка и гольф.