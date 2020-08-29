Премьер Абэ уходит, но курс его сохранится?

Бурные политические маневры развернулись в Японии после неожиданного объявления премьер-министра Синдзо Абэ о решении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Одно за другим раздаются заявления от возможных преемников, составляются коалиции, развернулись споры о формуле определения нового главы правительства. И сохраняется парадокс — уходящий в отставку премьер остается самым сильным, опытным и известным в мире политиком своей страны, он реально не имеет соперников одинакового с ним веса и, возможно, еще далеко не завершил свою роль в стране. Синдзо Абэ не случайно побил все мыслимые рекорды по времени пребывания в кресле главы правительства за всю историю современной Японии со второй половины XIX века. Тем самым он уже внес свое имя в учебники истории, хотя, увы, не сумел достичь большинства поставленных перед собой невероятно амбициозных целей. Абэ, кстати, говорит о своих неудачах открыто, что тоже делает ему честь как сильному политику.

Описание Премьер-министр Японии Синдзо Абэ © Franck Robichon/Pool Photo via AP

Неудача с мирным договором Объявляя о скорой отставке, премьер, кстати, назвал в числе важнейших невыполненных задач и заключение мирного договора с Россией, что было одним из его важнейших предвыборных обещаний перед приходом к власти в декабре 2012 года. Абэ работал над достижением этой цели с невероятным упорством: махнув рукой на правила дипломатического протокола, он часто ездил в Россию, стал постоянным гостем Владивостокского экономического форума, провел 26 личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Однако заключение мирного договора оказалось все же не по зубам премьеру Абэ, хотя, с японской точки зрения, он выражал намерение пойти на серьезные уступки и, по многим сведениям, был готов отказаться от ортодоксального требования о "возвращении всех северных территорий". Противоречия между Москвой и Токио по этому вопросу преодолеть не удалось, о передаче территорий разговора так и не зашло, а преемники Абэ вряд ли будут работать над мирным договором с присущим ему упрямством. Не получилось у уходящего премьера добиться и прогресса на переговорах с КНДР о возвращении японских граждан, которые, как считают в Токио, были похищены спецслужбами Пхеньяна в 80-х годах прошлого века. Об этом Абэ тоже говорит с горечью — как и о своей неудаче в деле пересмотра послевоенной конституции Японии. Уходящий премьер хотел легализовать в ней вооруженные силы страны, которые сейчас существуют как бы вне правового поля, поскольку в основном законе говорится о том, что Токио навеки отказывается от средств ведения войны. Атака коронавируса Однако пересмотру конституции мешает пацифистски настроенное общественное мнение, а сам Абэ так и не решился пойти на это вопреки воле значительной части избирателей. Куда больше успехов он добился поначалу в сфере экономики — Япония вошла в период длительного, хотя и очень умеренного хозяйственного роста, прибыли ведущих корпораций достигли рекордных уровней, стали повышаться зарплаты. Но все эти успехи во многом перечеркнула вспышка нового коронавируса.

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