Помпео считает, что Китай опаснее для США, чем Россия

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Майкл Помпео полагает, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия. Руководитель американского внешнеполитического ведомства озвучил данную версию в среду в эфире телеканала Fox News .

Помпео задали вопрос о том, какая страна более опасна для США - КНР или РФ. "Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)", - ответил госсекретарь. По его версии, "КПК наращивает вооруженные силы, она внедрилась в США так, как этого не сделала Россия".

Как полагает Помпео, из-за Китая в США были "уничтожены десятки тысяч рабочих мест". "Это неприемлемые действия. Президент [США Дональд] Трамп не позволит этому продолжаться", - сказал госсекретарь.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в среду в эфире телеканала CNN выступил с утверждением, что Китай действует активнее России в том, что касается приписываемого этим странам влияния на американские выборы.

Барру был задан вопрос о том, какое из трех государств - Россия, Китай или Иран - более настойчиво пытается вмешаться в электоральные процессы в США. "Я считаю, что это Китай", - ответил министр. "Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - сказал он. Он далее пояснил, что речь идет о якобы имеющих место попытках "повлиять на США".