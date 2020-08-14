Дергать дракона за усы: США создают коалицию против Китая

Великобритания, Австралия, Канада, Вьетнам — по одну сторону водораздела. Камбоджа, Мьянма — по другую. Филиппины, Индонезия колеблются. Япония выжидает. В Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе Белый дом ищет союзников против Пекина. Иногда американцам сопутствует удача, но не реже она их и покидает. В августе госсекретарь Майкл Помпео совершает турне по странам Евровостока. В Варшаве и Праге готовы принять предложения американцев. В Венгрии, напротив, предпочитают продолжить сотрудничество с Пекином. Все на одного

На эту тему Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Замысел создания большой коалиции против Китая медленно вызревал в колебавшейся администрации президента Трампа. В 2017 году Белый дом сделал шаг в противоположном направлении: вывел Соединенные Штаты из ТТП — соглашения о свободной торговле, включающего Японию, Вьетнам, Сингапур и Малайзию, но закрытого для КНР. Поначалу формирование международного блока для давления на Поднебесную казалось Трампу излишним: американцы рассчитывали уладить трудности со своими партнерами с помощью тарифов. В 2020-м ситуация изменилась: поиск кратковременной выгоды отступил в прошлое, на смену локальным торговым войнам пришла глобальная американская инициатива, направленная только против Поднебесной. Первым о новом подходе Вашингтона в июле 2020 года заявил госсекретарь Майкл Помпео. Визит к ключевому союзнику США в Лондон министр использовал для сенсационного заявления: "Мы надеемся создать коалицию, которая понимала бы имеющуюся угрозу и стала бы работать совместно, чтобы убедить китайскую Коммунистическую партию, что в ее же интересах изменить свое поведение <…> мы надеемся увидеть, как каждая страна, ценящая свободу, демократию, поймет и угрозу, которую Китай несет по отношению к ним". Воинственная риторика из уст Помпео прозвучала еще раз в том же месяце, когда он призвал низринуть "новую тиранию", под которой имел в виду Китай. А в Праге 12 августа госсекретарь провел параллель между ССР (Chinese Communist party) и СССР, назвав новый вызов, стоящий перед США, более опасным, чем противостояние в XX веке :"То, что происходит сейчас, — это не холодная война — 2. Противодействовать угрозе со стороны китайских коммунистов в некоторых отношениях намного сложнее. Компартия уже вплетена в нашу экономику, в нашу политику, в наши общества так глубоко, как Советский Союз никогда не был". Наращивая темп антикитайских выступлений, американцы дают понять, что не сомневаются и не намерены отступать. Это имеет в виду Трамп, объявивший лидеру Китая Си Цзиньпину нечто вроде бойкота — как постоянно замечает американский президент, он не разговаривал со своим китайским коллегой "уже очень давно" и не намерен делать этого впредь. Ход переговоров в Лондоне и затем в Восточной Европе продемонстрировал, вокруг каких узловых точек может формироваться антикитайская коалиция. Это допуск IT-гиганта Huawei в телекоммуникационные сети стран Запада и Востока, ревизия привилегированных отношений с Гонконгом, персональные санкции против чиновников КНР. Однако этой повестки может оказаться недостаточно. Со стратегической точки зрения сдерживание Китая обязательно должно включать в себя военный компонент. В этом отношении на помощь американцам готова прийти Австралия. Кенгуру и дракон

На эту тему Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

В Белом доме могли бы назвать единственную страну Зеленого континента своим незаменимым союзником: с середины XX века австралийцы успели принять участие в абсолютном большинстве военных операций, которые вел Вашингтон. Китайское направление — особый предмет их интереса. Еще в начале 2020-го именно Канберра первой выступила за международное давление на КНР. В апреле премьер Скотт Моррисон предложил сформировать интернациональную комиссию по расследованию причин вспышки COVID-19 в Ухане, подразумевая при этом вину Пекина. С тех пор двусторонние отношения развиваются от плохого к худшему. Австралия ввела ограничения против Huawei, а Китай чрезвычайно осложнил доступ на свой рынок для австралийских мяса и ячменя. КНР заподозрили в бойкоте австралийского угля. Зеленый континент ответил обвинениями в проведении хакерских атак. Эскалация вышла на новый уровень, когда австралийские военные эксперты призвали власти своей страны направить корабли в Южно-Китайское море для сдерживания КНР. Ранее военные суда в эту акваторию уже направляли США и Великобритания. Именно в этом регионе сходятся территориальные притязания нескольких государств: Китая, Вьетнама, Филиппин, Брунея и Малайзии, а также непризнанного Тайваня. На карте Тихого океана это одна из горячих точек. Исподволь к конфликту с КНР Австралия готовится с 2011 года, когда на территории Зеленого континента создали первую в истории американскую базу. Тогда же австралийцы вернулись и к участию в учениях блока FPDA — военного союза Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, заключенного в 1971 году. Их проведение после длительного перерыва показало, что Австралия ищет союзников в Тихоокеанском регионе и настаивает на сохранении в новых условиях старых, казалось бы, отживших военно-политических альянсов, ведь FPDA создан для защиты Сингапура, которому в наши дни не угрожает никто. Азия медлит

На эту тему США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю

Поддержку США и Австралии на китайском направлении могли бы оказать страны Юго-Восточной Азии, многие из которых имеют территориальные претензии к КНР. Одна из них — Филиппины, чей конфликт с Пекином еще в 2016 году был вынесен на рассмотрение Гаагского трибунала. Победу тогда присудили островитянам, но Китай признавать авторитет юридической инстанции над собой отказался. Реакцию Филиппин на призыв к формированию коалиции ждали в Вашингтоне, однако она их обескуражила. Президент страны Родриго Дутерте неожиданно сделал шаг навстречу Китаю: объявил об отказе от участия в традиционных военных маневрах, проводимых под эгидой США. Пекин воспринял решение филиппинцев как свою дипломатическую победу. И хотя островитяне постарались снизить ее значение, призвав не делать далеко идущих выводов, было заметно: на призыв Помпео из Манилы поступила явно прохладная реакция. Колеблются и в соседней Индонезии. США пошли навстречу этой самой большой стране в исламском мире, поддержав ее территориальные претензии на морскую акваторию в окрестностях островов Натуна — предмет притязаний КНР. Однако ответной любезности из Джакарты не последовало, несмотря на то что между Майклом Помпео и его индонезийским коллегой в июле состоялся телефонный разговор. Если США рассчитывали на совместный выпад против Китая, то желаемого не добились. О разочаровании в Государственном департаменте говорят не обинуясь. В августе, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам, Помпео сообщил, что "удивлен и напуган" событиями на китайском направлении. Причина — реакция "многих стран" на принятие Китаем закона о нацбезопасности в Гонконге, который они поддержали, вопреки позиции США.

На эту тему Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия США и Китая потерпела крах