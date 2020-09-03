Сенаторы США призвали ввести санкции против России за "стремление вмешаться" в выборы-2020

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы призвали вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, предпринимает попытки повлиять на исход предстоящих выборов в США, в том числе против России. Соответствующее письмо, адресованное главе Минфина Стивену Мнучину, опубликовано в четверг на сайте сенатора Рона Уайдена (от штата Орегон).

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"Мы пишем, чтобы призвать вас немедленно ввести санкции против лиц, организаций и правительственных действующих лиц, которые стремятся вмешаться в выборы 2020 года в США", - говорится в документе. Помимо Уайдена, свои подписи под ним поставили еще 10 законодателей.

В письме сенаторы ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильяма Эванины. 7 августа он выступил с утверждением, что Россия в преддверии выборов якобы пытается "очернить" кандидата от демократов Джозефа Байдена. Эванина заявлял, что попытки вмешаться в американский избирательный процесс предпринимают также Китай и Иран, которые, как полагает руководитель NCSC, не хотят переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Выводы, относящиеся к Китаю и Ирану, демократы в своем письме однако не упоминают.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".