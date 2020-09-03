СМИ: Facebook удалит видео, где Трамп призвал граждан попробовать проголосовать дважды

ТАСС, 3 сентября. Социальная сеть Facebook заявила в четверг, что удалит видеозаписи, на которых президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Каролина в среду призывает сограждан пробовать проголосовать дважды на выборах главы государства, чтобы убедиться, что их голос учтен. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на представителя Facebook Энди Стоуна.

По его словам, "видео нарушает политику [соцсети], запрещающую мошенничество на выборах", в связи с чем большинство видеозаписей этой части выступления будут удаляться с платформы. Исключением станут публикации, где видеоэпизод будет "скорректирован", то есть сопровожден текстом, разъясняющим ситуацию и слова Трампа.

Во время своего выступления в штате Северная Каролина Трамп призвал американцев, которые намереваются голосовать по почте, потом прийти на избирательный участок и попытаться отдать свой голос второй раз. Его слова были истолкованы рядом местных экспертов и политологов как призыв к избирателям голосовать дважды. Преднамеренное голосование дважды расценивается как уголовное преступление во многих американских штатах.

В четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что призыв американского лидера полностью соответствует существующим практикам подсчета голосов, при которых в случае, если бюллетень по каким-то причинам не был посчитан при голосовании по почте, гражданин может пойти на избирательный участок и проголосовать еще раз уже очно. Свои слова пояснил и сам Трамп у себя в "Твиттере", указав, что, используя указанную тактику, избиратели смогут убедиться, что их голос учтен.