ABC: в США утверждают, что Россия распространяет дезинформацию о голосовании по почте

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренней безопасности (МВБ) США полагают, что Россия якобы распространяет заведомо ложную информацию относительно возможных фальсификаций и затруднений в случае массового голосования по почте на предстоящих американских президентских выборах. Такая версия приводится в материале, опубликованном в четверг на сайте телеканала ABC .

В США снова говорят о вмешательстве в выборы. На этот раз под подозрением Почтовая служба

В нем говорится, что МВБ уже уведомило о своих опасениях представителей федеральных и местных властей США. По версии аналитиков ведомства, "есть высокая степень уверенности" в том, что некие "российские структуры, нацеленные на вредоносное влияние", по крайней мере с марта "распространяют дезинформацию" относительно голосования указанным методом. Какие-либо подтверждения этого или конкретные примеры в материале ABC не приводятся.

По версии МВБ, российские государственные СМИ и интернет-сайты "в середине августа 2020 года критиковали честность расширенного и всеобщего голосования по почте" в США. "На этих сайтах утверждалось, что при голосовании по почте американская почтовая служба и местные избирательные комиссии будут перегружены", - считают аналитики ведомства. В материале не уточняется, о каких именно публикациях идет речь. Не поясняется также, почему они заинтересовали МВБ и были сочтены дезинформацией.

Президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах в США из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.

2 сентября на сайте ABC опубликовали выдержки из датированных июлем аналитических материалов МВБ. В них утверждается, что РФ якобы пытается распространять дезинформацию относительно психического здоровья кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что из-за преклонного возраста Байден уже "не помнит, что делал вчера", и не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента.

Позиция России

Тема потенциального вмешательства РФ в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".