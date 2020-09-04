NYT: Нетаньяху согласился не мешать продаже американских вооружений ОАЭ

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свете договоренностей о нормализации двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) согласился не пытаться помешать им приобрести крупную партию вооружений у США. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times .

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По словам ее источников, Нетаньяху ранее на закрытых консультациях дал понять, что не возражает против этой сделки. Несмотря на это, позже он публично выступал против нее, отмечает издание. Он перестал публично возражать против сделки после состоявшейся на прошлой неделе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, уточнили источники.

Как следует из публикации, речь идет о продаже ОАЭ самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, истребителей пятого поколения F-35 и беспилотников MQ-9 Reaper.

В материале приводится комментарий израильского посольства в США. Как в нем заявили, утверждения о том, что Нетаньяху согласился на эту сделку, "не соответствуют действительности".

Канцелярия Нетаньяху ранее заявила, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ не содержит пункта о согласии еврейского государства на указанные поставки вооружений.