В США суд признал правомочной выдачу организаторов побега Гона Японии

Суд отклонил ходатайство Питера Тейлора и его отца Майка Тейлора о невыдаче их Японии. Данный вопрос относится к сфере полномочий госсекретаря США Майкла Помпео.

Адвокаты Тейлоров настаивали на том, что их подзащитных неправомочно выдавать Японии, так как вменяемое им преступление не подпадает под действие уголовного кодекса этой страны. Как уточняют адвокаты, американцы подлежали бы суду, если бы органы правопорядка Японии устроили погоню за сбежавшим из-под домашнего ареста Гоном. Судья Дональд Кэбелл счел, что действия обвиняемых находились "буквально в пределах сферы действия" закона, предусматривающего наказание за укрывательство и помощь в побеге бывшего главы автомобилестроительного альянса.

3 июля прокуратура Токио официально объявила о том, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в том, что они организовали побег из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса. Запрос основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Тейлоры были арестованы в США по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе на поезде приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.