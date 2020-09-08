Литва пытается координировать санкции соседних стран против Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Литва пытается взять на себя роль координатора санкционных мер, которые применяются против Белоруссии странами региона. Об этом во вторник заявил после встречи с находящейся в Вильнюсе с визитом премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.

"Наше государство пытается координировать действия соседних стран по введению определенных санкций против белорусского режима. Надеюсь, мы найдем общие решения", - сказал он.

Премьер Литвы напомнил, что страны Балтии сообща ввели единый список персональных санкций против лиц, ответственных, согласно их оценке, за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и применение насилия к протестующим. В список включены 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. В Вильнюсе заявляют, что это список не является для Литвы окончательным и может быть расширен.

У Литвы был и свой национальный санкционный список из 118 человек. Это его второй вариант. В первоначальный перечень вместе с Лукашенко входили 32 человека. Он был передан в МВД 19 августа, однако затем пересмотрен в сторону расширения, но после согласования с Ригой и Таллином санкции были введены лишь против 30 человек.

"Мы сообща утвердили единый список акций, а те лица (представители белорусской оппозиции - прим. ТАСС), которым угрожает депортация, находят в нашей стране безопасное убежище", - сказал Сквернялис.