Лукашенко заявил о наличии неопубликованной части перехваченного разговора о Навальном

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованная в СМИ часть перехваченного разговора Варшавы и Берлина об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" ее главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит [президент Белоруссии Александр Лукашенко], весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", - передал слова Лукашенко журналист.