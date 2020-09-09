Додон заявил, что баллотируется на президентских выборах как независимый кандидат

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон баллотируется на предстоящих 1 ноября выборах главы государства как независимый кандидат.

"Я баллотируюсь на второй срок как независимый кандидат", - заявил он, выступая в среду вечером в эфире телеканала "Первый в Молдове". "По закону глава государства не может быть членом какой-то партии", - пояснил Додон.

Он назвал "спекуляциями" заявления в СМИ, что он является кандидатом от крупнейшей в стране Партии социалистов, лидером которой был до избрания главой государства в 2016 году и которая высказалась в его поддержку. "Но это не мешает социалистам поддерживать меня. Думаю, что и другие партии поддержат мою кандидатуру", - уточнил он.

Додон также заявил, что победитель предстоящих 1 ноября выборов главы государства может определиться уже в первом туре.

Практически все опросы называют Додона фаворитом начавшейся президентской гонки, конкуренцию ему, по мнению социологов, может оказать только лидер проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьер Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре выборов 2016 года.

"Не исключаю, что все может закончиться и в первом туре. И это будет хорошо, потому что у нас, как я сказал, много проблем, которые нужно решать", - сказал он и напомнил, что четыре года назад разрыв между ним и Санду "составил около 60 тыс. голосов".

"На этот раз разница между тем, кто выиграет, и тем, кто займет второе место, составит 100-120 тыс. голосов. И не за счет избирателей из непризнанного Приднестровья", - сказал Додон, отвечая на обвинения Санду, которая уже заявила, что власти готовят фальсификации за счет привлечения приднестровских избирателей.

В среду утром Додон вместе с инициативной группой подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата. В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал, что принял решение баллотироваться после многочисленных консультаций с гражданами, убедившись в их поддержке. Для участия в выборах инициативной группе необходимо собрать до 1 октября от 15 до 25 тыс. подписей избирателей, проживающих по меньшей мере в 18 избирательных округах.