Евросоюз приветствует решение Сербии приостановить военные учения

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз позитивно оценивает решение Сербии, как страны-кандидата на вступление в состав сообщества, на полгода отменить любые совместные военные учения с другими государствами, включая Белоруссию. Об этом в четверг заявил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"В рамках переговоров (о вступлении в состав ЕС - прим. ТАСС) Сербия должна постепенно выстраивать свою политику в отношении третьих стран в соответствии с политикой и позициями Евросоюза. Сербия определяет интеграцию в ЕС как свой стратегический приоритет, поэтому она должна соблюдать свои обязательства", - сказал он. По словам представителя ЕК, ЕС позитивно оценил то, что Белград согласился с заявлением Брюсселя по Белоруссии.

Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии. В результате сербское правительство приняло решение о заморозке любых совместных военных учений.