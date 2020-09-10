Министр юстиции США не исключил возможности вброса бюллетеней зарубежными спецслужбами

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр не исключил возможности вброса иностранными спецслужбами поддельных бюллетеней на предстоящих 3 ноября всеобщих выборах. Об этом он заявил в четверг в Финиксе (штат Аризона). Трансляцию его выступления вела телекомпания Fox News .

"Процесс подделки бюллетеней был бы сопряжен с трудностями, однако, когда речь идет об иностранных разведывательных службах, то встает вопрос о том, является ли этот способ более затратным, чем менее явные способы влияния, к которым они прибегают сегодня, - отметил министр, не назвав при этом каких-либо стран. - На деле различия невелики. И если какая-то страна сильно заинтересована в том, чтобы повлиять на исход голосования, то предпринимаются активные усилия по сбору разведывательной информации, касающейся того, где находятся округа, от исхода голосования в которых многое зависит, в каких именно штатах небольшое число бюллетеней может определить исход голосования. Это сопряжено с риском и может оказаться трудным делом, но не более трудным, а возможно, и более эффективным, чем те суммы, которые они направляют на влияние через соцсети".

Расследованием приписываемых РФ попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не было никакого сговора между властями России и республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США в 2016 году. Трамп неоднократно отрицал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.