В Газе прошел марш с осуждением планов Бахрейна нормализовать отношения с Израилем

Как заявил представитель ДФОП в Газе Набиль Аталла, заявление о грядущем соглашении между Бахрейном и Израилем "было сделано, после того как Лига арабских государств на встрече глав МИД отступилась от своего национального долга и национальной политики в пользу политики поддержки американо-израильского союза".

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Символический "марш осуждения" планов Бахрейна нормализовать отношения с Израилем прошел в субботу в секторе Газа. Как передает палестинское информационное агентство Maan , десятки человек, главным образом активисты из Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП, входит в Организацию освобождения Палестины) собрались у представительства ООН в Газе с лозунгами и плакатами против американо-израильско-бахрейнского соглашения.

"Этим соглашением о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем, которое будет подписано следом за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), американская администрация и оккупационные [израильские] власти стремятся у нас за спиной создать региональную структуру, вычеркнуть палестинскую проблему и национальные права палестинского народа", - сказал он.

С резким осуждением готовящегося трехстороннего соглашения выступил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Подобный удар по арабской основе и совместным арабским действиям - это не что иное, как услуга колониальному государству Израилю и его интересам, - заявил он. - Американская администрация не смогла заставить нас сдаться в угоду своих планов, и иллюзорно считать, что эти соглашения приведут к разрешению палестинской проблемы". "Мы приветствуем тех бахрейнцев, кто выступил против соглашения о нормализации с оккупационным государством, и мы уверены, что Палестина и ее правое дело останется в сердцах всех арабских и исламских народов и всех свободных народов мира".

Реакция арабов

Президент США Дональд Трамп 11 сентября разместил у себя на странице в Twitter совместное заявление Израиля и Бахрейна о достижении при американском посредничестве договоренности об установлении дипломатических отношений между двумя странами. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Как ожидается, мирные соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме.

Палестина жестко осудила решение ОАЭ нормализовать отношения с Израилем и отозвала своего посла из Абу-Даби. На министерском заседании ЛАГ 9 сентября Палестина продвигала свой вариант резолюции с осуждением этого соглашения, однако арабские страны не пришли к консенсусу, главным образом в вопросе включения в проект резолюции пункта с осуждением выхода ОАЭ из Арабской мирной инициативы 2002 года, которая предусматривает нормализацию отношений арабских стран с Израилем, но только после ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий и признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

По имеющейся информации, против выступили Египет, Иордания, Марокко, Судан, а также ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. В итоге резолюция не была принята.

На данный момент мирный договор с Израилем есть у Египта и Иордании. Как заявляют власти ОАЭ, соглашение с Израилем не только не подорвет палестинскую проблему, но может даже способствовать ее решению.