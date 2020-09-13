Трамп считает, что для журналистов освещение кампании Байдена сравнимо с уходом на пенсию

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз критически отозвался о степени активности своего соперника на выборах Джозефа Байдена, выразив мнение, что журналисты, освещающие деятельность демократа, уже "вышли на пенсию".

"Сонный Джо (так называет Байдена Трамп - прим. ТАСС) в очередной раз отправил прессу по домам в девять утра. В то время я, ваш любимый президент, сегодня вечером (12 сентября - прим. ТАСС) буду в Неваде, три остановки в Лас-Вегасе сделаю завтра (13 сентября - прим. ТАСС), в Калифорнии и Аризоне - в понедельник (14 сентября - прим. ТАСС), - отметил Трамп в субботу в Twitter. - <...> Пока я езжу по стране, Джо спит в своем подвале, говоря лживым СМИ "потеряться". Если вы корреспондент, освещающий [деятельность] сонного Джо, вы уже вышли на пенсию".

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.