ABC: власти Шарлотсвилла демонтировали памятник конфедератам

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в США (1861-1865 годов) был демонтирован в субботу в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Об этом сообщила телекомпания ABC .

Бронзовая скульптура солдата Конфедеративных штатов Америки (КША) была установлена в Шарлотсвилле в 1909 году. Памятник был расположен неподалеку от того места, где в 2017 году произошли столкновения праворадикалов и их противников, приведшие к гибели одного человека.

Решение об устранении скульптуры было принято городским советом еще летом этого года на фоне волны сносов памятников после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Телекомпания подчеркивает, что демонтаж памятника сопровождался бурной поддержкой со стороны зрителей, которых собралось не менее 100 человек.

Волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы деятелям КША, сражавшимся за независимость южных штатов и сохранение рабства. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли, одного из ключевых деятелей Конфедерации. Вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов Алекс Филдс на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. Погибла 32-летняя Хезер Хэйер, 19 человек пострадали.