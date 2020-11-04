Папа Римский заявил, что теракты компрометируют братство между народами и религиями

ВАТИКАН, 4 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь выразил соболезнования и осуждение актов насилия в Ницце и Вене, заявив, что они "компрометируют братское сотрудничество между народами и религиями". Об этом понтифик сказал по завершении коллективной аудиенции, которая вновь была переведена в формат онлайн в связи с распространением пандемии после двух месяцев очных аудиенций.

"В эти дни, когда мы молимся за усопших (2 ноября, после Дня всех святых 1 ноября, католическая церковь поминает усопших - прим. ТАСС), нельзя не вспомнить о жертвах терактов, которые вновь поразили Европу. Молюсь за трагически погибших, выражаю свою духовную близость их близким, а также всем тем, кто страдает от этого насилия, которое компрометирует братское сотрудничество между религиями", - сказал Папа Франциск.

Его слова транслировались в стриминге на портале Vatican news, а также на экранах на площади Святого Петра из библиотеки Апостольского дворца. В таком формате коллективные аудиенции без верующих проходили начиная с марта. В сентябре они были возобновлены сначала на открытом воздухе в ватиканском дворе. Несколько аудиенций с сокращенным числом верующих успели пройти и в аудиториуме Павла VI. Однако Папа Франциск отказался от традиции лично приветствовать, пожимая руки, отдельные группы верующих. Однажды понтифик даже принес за это свои извинения. Пока Ватикан не перевел в режим онлайн, как это было весной во время первой волны пандемии, воскресные проповеди на площади Святого Петра, на которые собираются верующие. При этом соблюдается необходимая дистанция, и все должны находиться на площади в масках.