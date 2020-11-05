Во Франции планировавшего теракт в Вильжюифе приговорили к пожизненному заключению

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Особый французский суд присяжных приговорил к пожизненному заключению радикального исламиста Сида Ахмеда Глама, который попытался устроить теракт в городе Вильжюиф в апреле 2015 года. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM .

Как напоминает телеканал, полиция задержала Глама до того, как он успел совершить теракт, однако к тому времени он застрелил в гараже 32-летнюю француженку Орели Шатлен за то, что она стала свидетельницей подготовки к преступлению.

"Суд не вернет Жульетте (четырехлетней дочери Шатлен - прим. ТАСС) ее мать, но он покажет ей, что в обществе правит правосудие, а не насилие", - отметил в ходе суда представитель прокуратуры. Сам осужденный заявил, что "сожалеет о содеянном и всю жизнь будет считать себя виновным". Обвинение также потребовало показательного наказания для сообщников Глама.

Алжирский студент Глам, обучавшийся в Париже, попытался в апреле 2015 года совершить теракт в распложенном к юго-востоку от французской столицы городе Вильжюиф. По данным следствия, он вынашивал планы войти в местную католическую церковь во время воскресной службы и расстрелять прихожан и священника. Радикалу не удалось совершить теракт. Он был обнаружен полицией с серьезным пулевым ранением ноги. По мнению экспертов, он сам ранил себя, неосторожно обращаясь с автоматом.

В ходе допросов Глам отрицал, что убил Шатлен, и заявил, что это непреднамеренно сделал некий его сообщник, выстреливший по неосторожности. Глам также утверждал, что в Вильжюифе специально сам выстрелил в себя, чтобы под этим предлогом отказаться от теракта. Однако следствие доказало, что оба выстрела были сделаны из одного оружия, которое находилось у Глама. Осужденный также утверждал, что в ходе своих поездок в Турцию подвергся интенсивной идеологической обработке со стороны сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Следователи выяснили, что Глам действительно проводил телефонные переговоры с двумя главарями ИГ.

По делу Глама проходят еще девять человек. Они подозреваются в том, что были его сообщниками.