Эксперт: достижение соглашения с Россией по СНВ-3 будет одним из приоритетов Байдена

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Достижение соглашения с Россией насчет продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет одним из приоритетов Джозефа Байдена сразу после вступления в должность президента США. Уверенность в этом выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя данные о победе Байдена на состоявшихся в США 3 ноября выборах.

"Одним из ключевых приоритетов избранного президента Байдена в первые же дни его пребывания у власти будет достижение соглашения с Россией, чтобы продлить Новый ДСНВ до наступления 5 февраля 2021 года", - сказал эксперт. ДСНВ в России в неофициальном порядке называют СНВ-3. В США этот договор известен как Новый ДСНВ.

При этом Кимболл выразил мнение, что Москве было бы вновь целесообразно предложить Вашингтону продлить СНВ-3 на максимально возможный срок - пять лет.

Ассоциация, которую возглавляет этот специалист, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

Особая ответственность

С точки зрения эксперта, Россия и США, невзирая на все нынешние противоречия, должны найти пути налаживания более эффективного двустороннего сотрудничества.

"Несмотря на то, что у нынешнего российского и заступающего американского руководства будут сохраняться разногласия относительно широкого спектра вопросов, включая конфликт в Сирии и сохраняющуюся роль России на Украине, обоим правительствам необходимо работать вместе более эффективным образом по проблемам, которые влияют на само выживание обеих стран. Конкретно я имею в виду недопущение новой гонки ядерных вооружений и сокращение риска возникновения ядерного конфликта", - заявил Кимболл.

Как он подчеркнул, "на Соединенных Штатах и России, обладающих более чем 90% мирового арсенала атомных боезарядов (13 тыс. единиц), лежит особая ответственность за сокращение ядерной опасности".

Дальнейшие шаги

На взгляд Кимболла, России и США нужно не только добиться продления СНВ-3, но и начать переговоры о последующем сокращении ядерного оружия.

"После продления Нового ДСНВ обеим сторонам следует объявить о начале дальнейших переговоров о сокращении ядерных вооружений с целью введения существенно меньших проверяемых лимитов в отношении американских и российских стратегических систем доставки и боезарядов, а также о нестратегических ядерных боезарядах и о взаимоотношении между наступательными и оборонительными вооружениями и об обычных вооружениях большой дальности, гиперзвуковых планирующих блоках и вооружениях двойного назначения, включая те, которые были прежде запрещены ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС)", - полагает глава ассоциации.

По его прогнозу, такое развитие событий способствовало бы в том числе расширению круга стран, участвующих в процессе ядерного разоружения.

"Продление Нового ДСНВ и обеспечение дальнейших сокращений американских и российских атомных [вооружений] увеличит шансы на привлечение Китая и других ядерных государств в процесс уменьшения ядерной опасности и достижение договоренности по консенсусному плану действий в сфере разоружения и нераспространения на обзорной конференции по ДНЯО позднее в 2021 году", - считает Кимболл.

Об СНВ-3

США и РФ подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал Путин в интервью газете "Файнэншл таймс" в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".