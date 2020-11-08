Глава ВОЗ в обращении к Байдену заявил о важности совместных действий в борьбе с COVID-19

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. В своем Twitter он сообщил в воскресенье о готовности ВОЗ к совместной работе с ними, подчеркнув важность солидарных действий в условиях пандемии COVID-19.

"Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранной вице-президенту Камале Харрис! Мои коллеги в ВОЗ и я ожидаем работы с вами и вашими командами", - отметил гендиректор. "Такие кризисы, как пандемия COVID-19, показывают важность глобальной солидарности в защите жизней и условий существования", - подчеркнул он, добавив, что подобные вызовы требуют действовать вместе.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с Байденом действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Дональд Трамп 29 мая заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ, в очередной раз обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Кроме того, в Вашингтоне сочли, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. Соединенные Штаты информировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.