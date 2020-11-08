О чем говорил Байден в обращении к американцам

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, выступил перед американцами в штате Делавэр. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, он заручился поддержкой 290 выборщиков из необходимых для победы 270, в то время как действующий глава государства Дональд Трамп - 214. Ранее Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

Байден заявил, что намерен объединить общество и восстановить роль Америки в мире. Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира" и "вести за собой на основе собственного примера".

и в мире. Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира" и "вести за собой на основе собственного примера". Политик пообещал восстановить "основу этой страны" - ее средний класс .

"основу этой страны" - ее . Демократ заявил, что победил, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 млн.

на президентских выборах - 74 млн. Политик призвал сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам . Он считает, что настало время прекратить жесткую риторику и понизить градус политической конфронтации.

к его оппонентам . Он считает, что настало время прекратить жесткую риторику и понизить градус политической конфронтации. Байден пообещал работать над искоренением расизма в США. Демократ напомнил, что Камала Харрис станет " первой темнокожей женщиной " на посту вице-президента США.

в США. Демократ напомнил, что станет " " на посту вице-президента США. По словам политика, 9 ноября он назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией, который намерены воплотить в жизнь 20 января 2021 года.

который намерены воплотить в жизнь 20 января 2021 года. Байден пообещал взять под контроль климат на планете.

на планете. Бадйен завершил выступление цитатой из католического гимна "На крыльях орла". Телекомпания CNN сичтает, что таким образом политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.