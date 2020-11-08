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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

О чем говорил Байден в обращении к американцам

Джозеф Байден
© AP Photo/Andrew Harnik
Демократ отметил, что победил, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 млн

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, выступил перед американцами в штате Делавэр. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, он заручился поддержкой 290 выборщиков из необходимых для победы 270, в то время как действующий глава государства Дональд Трамп - 214. Ранее Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

  • Байден заявил, что намерен объединить общество и восстановить роль Америки в мире. Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира" и "вести за собой на основе собственного примера".
  • Политик пообещал восстановить "основу этой страны" - ее средний класс.
  • Демократ заявил, что победил, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 млн.
  • Политик призвал сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам. Он считает, что настало время прекратить жесткую риторику и понизить градус политической конфронтации.
  • Байден пообещал работать над искоренением расизма в США. Демократ напомнил, что Камала Харрис станет "первой темнокожей женщиной" на посту вице-президента США.
  • По словам политика, 9 ноября он назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией, который намерены воплотить в жизнь 20 января 2021 года.
  • Байден пообещал взять под контроль климат на планете.
  • Бадйен завершил выступление цитатой из католического гимна "На крыльях орла". Телекомпания CNN сичтает, что таким образом политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.
Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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Подведение итогов выборов президента США. Онлайн
По последним данным CNN, Associated Press и NBC, Джозеф Байден получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке
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